UTTN-FGR se unen para prevenir violencia familiar

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) llevó a cabo una conferencia dirigida a estudiantes de distintos programas educativos, con el propósito de fortalecer la cultura de prevención, sensibilización y atención frente a las diversas manifestaciones de violencia de género.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la institución y reunió a decenas de jóvenes interesados en comprender de manera más profunda los factores que originan la violencia familiar, así como las rutas de actuación disponibles para proteger a las víctimas. La ponencia estuvo a cargo de María de Jesús Amaro Portales, Jefa de la Unidad de Atención a la Comunidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quien presentó la conferencia titulada "Violencia Familiar".

¿Qué se abordó en la conferencia?

Durante su intervención, Amaro Portales explicó los tipos de violencia que pueden presentarse en el entorno familiar: física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Subrayó la importancia de reconocerlas desde sus primeras señales. La especialista destacó que la mayoría de los casos se desarrollan en silencio, por lo que invitó a las y los estudiantes a adoptar un papel activo en la identificación de riesgos, así como en la búsqueda de apoyo institucional.

¿Qué herramientas se compartieron para la prevención?

Asimismo, la ponente compartió herramientas prácticas para actuar ante situaciones de violencia, desde la importancia de la denuncia hasta el acceso a redes de apoyo comunitarias y gubernamentales. Recalcó que la prevención comienza con la información, y que la comunidad estudiantil juega un rol fundamental al replicar estos conocimientos en sus círculos personales y académicos.

La UTTN reiteró que este tipo de actividades forma parte de un esfuerzo permanente por construir espacios seguros y libres de violencia dentro y fuera de la universidad. En línea con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la institución enfatizó su compromiso con una educación centrada en el bienestar integral, la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos.