Adelantan los payasos celebración de su ´día´

A pesar de que el Día del Payaso se conmemora oficialmente el próximo 10 de diciembre en México, la tarde del miércoles decenas de ellos se reunieron en la plaza principal Miguel Hidalgo para celebrar de manera anticipada, llevando momentos de diversión y color a los transeúntes.

Con sus característicos vestuarios multicolores, narices rojas y originales maquillajes, los payasos lograron detener por unos minutos la rutina de quienes transitaban por el centro de la ciudad, invitándolos a reír y disfrutar de la alegría que caracteriza a esta profesión.

"Felicidades a todos los payasos aquí en Reynosa, a todos los nariz roja. Hoy estamos celebrando a los payasos. Oficialmente es el día 10, pero aquí en la frontera lo hacemos en distintas fechas para poder apoyarnos y acompañarnos. Hoy, por ejemplo, viene gente de Valle Hermoso, Río Bravo, Monterrey, Laredo y Victoria", expresó el payaso Chechereche, uno de los organizadores del evento.

¿Cómo se celebró el Día del Payaso en Reynosa?

La celebración comenzó con una misa en la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, donde los payasos agradecieron por todo lo recibido durante el año. Posteriormente, el nutrido contingente recorrió diversas avenidas de la ciudad hasta llegar a una reconocida plaza comercial, donde ofrecieron un colorido festival con música, show infantil y malabares convirtiendo el lugar en un escenario de alegría y convivencia familiar.

Detalles del festival de payasos en la plaza comercial

El evento no solo buscó entretener a los asistentes, sino también visibilizar la labor de los payasos, quienes a menudo contribuyen con su trabajo en hospitales, escuelas y distintos espacios comunitarios, llevando sonrisas y apoyo emocional a quienes más lo necesitan.

"Ser payaso no es solo maquillaje y risas, también es transmitir felicidad y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles. Por eso es importante que la sociedad reconozca nuestro trabajo", añadió Chechereche.