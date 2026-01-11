Celebran la 10 edición de la Caravana Día de Reyes

Con la participación de más de 50 activistas, asociaciones civiles y ciudadanos solidarios, se llevó a cabo la 10ª edición de la Caravana Sobre Ruedas del Día de Reyes, una iniciativa que busca llevar alegría, juguetes y alimentos a niñas y niños de sectores vulnerables del municipio.

La caravana partió, el viernes pasado, desde el Parque Cultural de Reynosa, donde se dieron cita diversas organizaciones, entre ellas la Fundación Marcelo Olán Mendoza y la asociación Creando Ayudamos, sumándose a un esfuerzo colectivo que desde hace una década promueve la convivencia familiar y el fortalecimiento del tejido social.

Eva Castro, presidenta de la asociación Creando Ayudamos, destacó que esta actividad se realiza gracias a la suma de voluntades.

"Estamos muy contentos de estar aquí. Desde este punto arrancamos la caravana para llevar rosca, chocolate, juguetes y todo lo que la ciudadanía ha donado. Todo lo que llega, todo se entrega; nada se guarda. Aún estamos a tiempo de recibir donaciones, desde un litro de chocolate hasta pañales o juguetes", expresó.

Castro señaló que, aunque se estima beneficiar a más de 500 niñas y niños, la cifra suele ser mayor, ya que en cada colonia se suman más familias. Las entregas se realizan en distintos sectores de la ciudad como la colonia Tamaulipas, La Nopalera y otros puntos previamente establecidos, donde los menores reciben juguetes, dulces y alimentos.

Por su parte, Marcelo Olán Mendoza, representante de la Fundación que lleva su nombre, subrayó que este evento no pertenece a una sola organización, sino que es resultado del trabajo conjunto de la sociedad civil.

"Esta caravana es para los niños y para las familias. Se entregan juguetes, se comparte la rosca de Reyes y se explica el significado de esta tradición. Cada año se suman más asociaciones y ciudadanos comprometidos con la convivencia familiar y la cultura", señaló.