Celebra el Día de Muertos con actividades por la paz

Como parte de la jornada de actividades alusivas al Día de Muertos, llevadas a cabo por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, alumnos de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingenierías Industrial y Aeronáutica en Manufactura participaron en la jornada "Calaveritas por la Paz y contra las Adicciones", donde dieron lectura a calaveritas literarias y portaron vestimenta tradicional de esta celebración.

Además, siguiendo con nuestras tradiciones, universitarios, docentes de la Ingeniería Industrial elaboraron un altar de muertos en honor a Javier Librado Sarmiento, Juan Pablo Torres Portillo y Patricia Hernández de la Rosa, quienes en vida se desempeñaron como docentes de la carrera.

Honran la memoria de los que ya no están con coloridos altares.

Asimismo, participaron en la instalación de otros más situados en distintos espacios del plantel, esto con el fin de promover nuestras tradiciones y cultura ante la comunidad estudiantil.

Esta iniciativa promueve la expresión creativa y los valores de convivencia, alineados con las políticas educativas impulsadas por el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Educación en Tamaulipas.



