Florece cempasúchil para Día de Muertos

Comerciantes del Mercado de la Flor ubicado sobre el bulevar Hidalgo en esta ciudad, ya se preparan para una de las festividades más importantes y esperadas para este sector comercial, ya que, debido al aumento de la actividad en los distintos panteones de la ciudad, las ventas de arreglos florales presentan un incremento considerable durante al menos una semana continua.

La flor de cempasúchil es una de las más solicitadas por las escuelas, empresas y familias, quienes mantienen la tradición de colocar un altar de muertos en sus hogares. Esta es una flor especial que puede durar hasta 20 días retirada del tallo.

La flor de cempasúchil, cobra vida en esta temporada.

"En estas fechas vamos a contar con la planta de cempasúchil que viene en presentación pequeña y oscila entre los 100 y 50 pesos, además de una presentación un poco más grande; por su tamaño y la calidad de la flor, oscila entre los 200 y 250", indicó Olga Lidia Portales, comerciante del mercado de la flor.

FLOR DE MUERTO

El peculiar nombre que se le ha dado, flor de muerto, se debe precisamente a su característica de permanecer viva hasta 20 días después de haber sido cortada de su tallo.

"La puedes cortar y su flor dura entre los 15 o 20 días así y su flor viene en manojo en tallo; esa se hace en ramito y se pone en unas cubetas con agua para la mera fecha; entonces esas duran entre unos 5 o 10 días, pero la flor dura igual. Está la mano de león, que ahora no cuento con ella porque esas llegan hasta el 29 o 28 de octubre; llega más mercancía para esa fecha", indicó Portales.

Es a partir del 28 cuando esperan recibir mayor variedad, ya que es justo cuando empieza a registrarse mayor demanda de estas plantas.



