Convocan al concurso de Catrines y Calaveras

El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo invita a participar en la convocatoria dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo en el Concurso de Altar Monumental, Catrinas, Catrines y Calaveras Literarias, bajo el lema "Día de Muertos, Tradición Mexicana".

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el concurso?

La actividad se llevará a cabo el 31 de octubre de manera simultánea en los planteles de Reynosa, Altamira, Matamoros y Victoria, con el propósito de fortalecer el sentido de identidad y mantener viva una de las celebraciones más emblemáticas.

¿Qué aspectos se evaluarán en el concurso?

El concurso evaluará distintos aspectos según la categoría: como el respeto a la tradición, creatividad, originalidad, diseño, calidad del montaje, vestuario, maquillaje, interpretación, contenido temático, así como originalidad, calidad literaria y adecuación al tema. Con este tipo de actividades se busca la preservación de las costumbres que dan identidad a México.