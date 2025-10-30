Preparan instalación de altares en las escuelas

Ya se preparan para instalar los tradicionales altares de muertos en escuelas primarias pertenecientes a la Zona Escolar 75, según anunció el supervisor José Alfredo Vásquez Guardado.

"Los altares deberán estar totalmente listos para el jueves de la presente semana y realizaremos un recorrido por los planteles y al término del mismo entregaremos a los directores un reconocimiento por escrito por la labor realizada en cuanto a preservar las tradiciones mexicanas", señaló.

Esta vez no habrá concurso como se había hecho en otras ocasiones, por la premura del tiempo pues al día siguiente viernes, se realizará la junta del Consejo Consultivo, por lo que se suspenderán clases para el alumnado.

Las escuelas que pertenecen a la Zona Escolar 75 son la Club Rotario, la Club 20-30, la Lic. Benito Juárez García, la Lauro Aguirre y la Justo Sierra.

Los altares deberán estar listos para el jueves de la presente semana y vamos a realizar un recorrido por las cinco escuelas primarias". José Alfredo Vásquez, supervisor

Uno a uno iremos visitando las instituciones educativas de referencia y además de reconocer ahí el trabajo realizado en cuanto a contar con un altar de muertos, también daremos nuestras congratulaciones tanto a los directores así como también a quienes hayan participado en su elaboración, apuntó Vásquez Valenzuela.