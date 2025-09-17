Urgen rehabilitar calles de fracc. Arecas

Urgen rehabilitar calles de fracc. ArecasLos enormes baches en la avenida principal dificultan el acceso a los domicilios en Arecas, afectando la calidad de vida de los residentes.
El avanzado deterioro de las calles, además de la constante presencia de fugas de aguas negras, se ha convertido en un problema que afecta el patrimonio y la salud de los residentes del fraccionamiento Arecas.
Sus residentes refieren que el mal estado de la avenida principal dificulta cada vez más el acceso a sus domicilios, esto debido a los enormes baches que se han ido formando durante el paso de los años y que empeoran debido a las constantes fugas de agua residuales. Al recorrer la zona, se puede apreciar que la mayoría de las vialidades se encuentran dañadas. "Es un batallar cuando salimos o entramos a nuestras casas; las calles ya están inservibles, por eso pedimos que nos apoyen con la repavimentación; la verdad, sí nos urge", así lo indicó Reyna Cavazos, quien refirió ser residente del lugar.