Fuga de aguas negras se vuelve un problema

El deterioro del sistema de drenaje pluvial que corre bajo el pavimento de las calles Emilio Portes Gil y 10 B de la colonia Pedro J. Méndez presenta ya un severo deterioro, lo que ha generado que una fuerte fuga de aguas negras se mantenga brotando de manera constante entre distintas grietas que, debido a esta problemática, han empezado a formarse en el suelo.

Esta situación, además de la incomodidad que genera para las decenas de personas que circulan en sus vehículos, representa un peligro tanto para estudiantes como para padres de familia, quienes recorren la zona cuando se dirigen a algunas de las instituciones educativas, ubicadas en los alrededores.

"Este problema se reportó desde que inició; era una pequeña fuga que apenas empezaba a brotar, pero se hicieron reportes y nunca vinieron. Cuando la situación empeoró, pasaron a revisar y dijeron que se tenía que abrir la calle porque el problema estaba en la tubería que pasa por abajo, y después de eso ya no volvieron y mire ahorita cómo está; ya el agua sucia llega hasta el kinder", comentó Sofía Valencia Torres, habitante del lugar.

La afectada solicitó el apoyo urgente de las autoridades correspondientes; dijo temer que esta situación empeore, ya que los trozos de pavimento han empezado a desprenderse debido a la humedad y constante presencia de agua a causa de la fuga.