Luce abandono total en el Parque Linea

Basura de todo tipo invade distintos tramos del Parque Lineal, un espacio que fue concebido como área recreativa y de convivencia familiar, pero que hoy se encuentra prácticamente en el olvido. Lo que alguna vez fue un proyecto emblemático hoy luce deteriorado, sucio y sin mantenimiento, mostrando la apatía con la que las autoridades municipales atienden los espacios públicos.

Al recorrer el lugar, la imagen es contundente: botes de basura repletos, bolsas rotas, envases de plástico esparcidos y residuos orgánicos acumulados por días. La presencia constante de desechos sólidos evidencia que el servicio de recolección municipal no está cumpliendo con su responsabilidad básica.

Impacto en la comunidad por la acumulación de basura

La falta de vigilancia y mantenimiento ha permitido que el sitio se convierta en un punto crítico de contaminación, afectando la imagen urbana y generando riesgos para la salud. Usuarios del área, así como automovilistas que transitan por la avenida Tiburcio Garza Zamora, han lanzado llamados desesperados a la Coordinación de Servicios Públicos Primarios. Algunos señalan que han presentado reportes en varias ocasiones, pero no han recibido respuesta. "Parece que aquí nadie trabaja, esto cada día se ve peor", expresó Marcos Lozano, conductor que pasa diariamente por la zona.

Acciones de la autoridad ante el deterioro del Parque Lineal

Además de la acumulación de basura, el deterioro físico del Parque Lineal es cada vez más evidente. En varios tramos, la malla ciclónica que delimita el área ha desaparecido por completo, lo que deja expuesto el canal Anzaldúas y representa un riesgo para peatones y ciclistas. La falta de mantenimiento también ha permitido actos de vandalismo: bancas metálicas, luminarias, adornos de concreto y parte del mobiliario urbano han sido destruidos o arrojados al canal.

En algunos puntos, incluso se observan estructuras desprendidas, hierba crecida y zonas sin iluminación, lo que incrementa la sensación de inseguridad. Vecinos señalan que han solicitado la intervención de Protección Civil y Servicios Públicos para retirar objetos del afluente, pero hasta ahora no han visto acciones concretas.

Testimonios de usuarios sobre la falta de mantenimiento

La desatención prolongada está convirtiendo al Parque Lineal en un espacio inutilizable, a pesar de que su construcción representó una inversión pública considerable. Mientras la degradación continúa avanzando, las autoridades municipales mantienen silencio y no han presentado un plan de rescate o mantenimiento, dejando a la comunidad con la impresión de que el lugar ha sido abandonado definitivamente.