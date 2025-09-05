Rescatan a joven secuestrado en Reynosa; detenido su presunto captor

Reynosa, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal lograron rescatar a un joven originario de Oaxaca que había sido privado de su libertad mientras desempeñaba sus labores. El operativo se desarrolló este viernes sobre la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del canal Rodhe, donde además fue detenido un hombre señalado como el responsable.

En la acción policial se aseguró un vehículo Dodge Dart, el cual estaría vinculado a delitos como robos, secuestros exprés y extorsiones. También se confiscó un rifle calibre .223, que el agresor habría disparado contra los oficiales antes de impactar con su automóvil una patrulla tipo Tahoe.

El detenido fue identificado como Rolando "G", residente de Reynosa, quien tras el choque fue reducido y puesto bajo arresto.

La víctima se encuentra a salvo; no obstante, un compañero suyo que también fue interceptado por los delincuentes continúa desaparecido, junto con la camioneta Chevrolet S10 de la empresa en la que ambos viajaban.