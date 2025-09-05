Estatales persiguen y detienen plagiario; liberan a sus víctimas

Estatales persiguen y detienen plagiario; liberan a sus víctimasDespliegue policiaco tras un llamado de auxilio, permite atrapar al sospechoso con dos secuestrados
Los elementos de la Guardia Estatal, tras una persecución, lograron la detención de un presunto secuestrador y la liberación de dos hombres privados de su libertad, tras la rápida respuesta a un reporte de auxilio.
El despliegue y movilización policial se dio alrededor de las 11:00 horas cuando los elementos de la Guardia Estatal fueron alertados por el C5, que recibió un llamado de auxilio y detectó acciones de personas que fueron privadas de su libertad en un tramo carretero del libramiento Monterrey-Reynosa de esta localidad.
Tras el monitoreo del C5, se detectó un carro Dodge Dart con placas PPY-9395 de Texas relacionado con el secuestro. Al ser localizado por los elementos de la Guardia Estatal, le marcaron el alto, pero como respuesta fueron agredidos a balazos; por ello respondieron a la agresión.