Estatales persiguen y detienen plagiario; liberan a sus víctimas

Los elementos de la Guardia Estatal, tras una persecución, lograron la detención de un presunto secuestrador y la liberación de dos hombres privados de su libertad, tras la rápida respuesta a un reporte de auxilio.

El despliegue y movilización policial se dio alrededor de las 11:00 horas cuando los elementos de la Guardia Estatal fueron alertados por el C5, que recibió un llamado de auxilio y detectó acciones de personas que fueron privadas de su libertad en un tramo carretero del libramiento Monterrey-Reynosa de esta localidad.