Participa Pemex en la cruzada contra el cáncer

Con la finalidad de acercar información de prevención y detección oportuna del cáncer de mama a sus afiliados, autoridades de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a través del hospital regional Reynosa, llevan a cabo una serie de actividades, las cuales se desarrollarán durante el resto del mes de octubre.

A fin de reducir la incidencia de cáncer de mama y cervicouterino en su población trabajadora y derechohabiente y bajo el lema "Si tú estás bien, todo está mejor", la empresa busca fomentar la conciencia entre mujeres y hombres sobre la importancia de la autoexploración y los chequeos médicos regulares.

Con estas acciones se busca promover estilos de vida saludables, además de reducir factores de riesgo; destacan la importancia de difundir información sobre los síntomas tempranos que requieren atención médica y fortalecer el trabajo del personal de salud.