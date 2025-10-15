Reynosa

Participa Pemex en la cruzada contra el cáncer

La empresa mexicana reafirma su compromiso con la salud y bienestar de sus trabajadores y familias.
  Ana de León
  15 / Octubre / 2025
Contarán con una serie de actividades enfocadas en la prevención del cáncer de mama durante todo el mes de octubre.

Con la finalidad de acercar información de prevención y detección oportuna del cáncer de mama a sus afiliados, autoridades de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a través del hospital regional Reynosa, llevan a cabo una serie de actividades, las cuales se desarrollarán durante el resto del mes de octubre.

A fin de reducir la incidencia de cáncer de mama y cervicouterino en su población trabajadora y derechohabiente y bajo el lema "Si tú estás bien, todo está mejor", la empresa busca fomentar la conciencia entre mujeres y hombres sobre la importancia de la autoexploración y los chequeos médicos regulares.

Con estas acciones se busca promover estilos de vida saludables, además de reducir factores de riesgo; destacan la importancia de difundir información sobre los síntomas tempranos que requieren atención médica y fortalecer el trabajo del personal de salud.

La empresa mexicana reafirma su compromiso con la salud y bienestar de sus trabajadoras, trabajadores y familias.

