Vándalos destrozan escuela

Individuos desconocidos vandalizan y saquean durante las vacaciones de verano que recién concluyeron, la Escuela Primaria Club 20-30 de la colonia Del Valle .

Al iniciar actividades, la directora del plantel Elsa Córdoba Pérez y personal docente, se percataron de los destrozos causados por quienes ingresaron al lugar de donde no se llevaron nada de valor, pero lo que sí hicieron fueron daños a las instalaciones.

Sujetos desconocidos vandalizaron la Escuela Primaria Club 20-30 de la colonia Del Valle, quebrando espejos de sanitarios.

De acuerdo con lo señalado por Córdoba Pérez, algunas de las afectaciones fueron por ejemplo la quiebra de espejos colocados a la entrada de los sanitarios. otro caso fue que rompieron las tuberías de los bebederos en la parte inferior, destruyeron candados de las puertas de los salones, rompieron algunas ventanas incluyendo una del comedor y bueno, todo eso le cuesta a la escuela.

Las tuberías inferiores de los bebederos, también las destrozaron.

Incluso pintarrajearon paredes interiores de algunas aulas de clase y hasta con varias rejas del drenaje pluvial cargaron seguramente para venderlas al fierro viejo.

"Es lamentable que ocurran este tipo de cosas y bueno no se llevaron equipo de cómputo porque este se perdió con las inundaciones causadas por las tormentas de finales de marzo pasado, mismas que aún no se reponen pero que se siguen haciendo gestiones ante Educación Estatal para ver la manera de que se apoye a esta institución educativa con el equipo que es de gran importancia para la realización de captura de información y demás", dijo.





Otro de los estropicios provocados por los vándalos, fue en contra de una puerta de un salón, que estropearon que ya no cierra.

No se presentó queja ante la autoridad competente porque de hecho no tenemos a quien acusar porque se desconoce la identidad de los lamentables hechos ocurridos, concluyó Elsa Córdoba.

Escuela Primaria Club 20-30, colonia Del Valle

Durante las vacaciones de verano

Quiebra de espejos, tuberías rotas, candados destruidos, ventanas rotas, paredes pintarrajeadas, rejas del drenaje pluvial robadas

La directora Elsa Córdoba Pérez lamenta el incidente y busca apoyo para reparar los daños

La escuela sigue haciendo gestiones para reponer el equipo de cómputo perdido en inundaciones anteriores

