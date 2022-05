Destinarán 2 mil pesos al mes para migrantes

La intención es que el recurso se entregue a los directivos de tres casas de asistencia como "Nuestra Señora de Guadalupe", "Senda de Vida I" y "Senda de Vida II", este último todavía en construcción.

LA POLÉMICA

La aprobación formó parte de una sesión extraordinaria de cabildo en la que hubo posturas en contra, a favor y abstenciones.

Quienes mostraron su rechazo refirieron varios puntos, entre ellos la necesidad de que el gobierno federal asuma su responsabilidad en el tema y que el presupuesto local se priorice a proyectos locales.

"Me duele que el gobierno federal nos esté fallando y la razón por la que estoy en contra también es la premura de este dictamen, el no contar con el tiempo para analizar las reglas de operación"; "ahorita quieren darle 21 millones de pesos a los migrantes para controlar su estancia, pero esa no es la solución, ni combatirá el fenómeno de raíz, solo generará que más personas vengan, motivadas por recibir el apoyo, traerá más inseguridad, además se dejaría de destinar recursos de los reynosenses que si pagan impuestos"; "porqué no agotamos las instancias de diálogo, que se vea el trabajo de los legisladores, debemos hacer presión, podemos ir a Ciudad de México, buscar el recurso", refirieron algunos.

El dictamen quedó con 16 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones. Para que el recurso comience a entregarse, se dejó en claro que primero debe volver a modificarse el presupuesto de egresos, luego publicar el dictamen en la gaceta municipal.

Se estima que en Reynosa existan más de nueve mil migrantes en tránsito.

Los que votaron a favor se enfocaron al lado humanitario de los migrantes.

"No podemos seguir viviendo en un cuchitril, ni estar otro año y medio con un campamento como el de la plaza poniendo en riesgo la seguridad de los reynosenses, hubo afectaciones tanto en salubridad, seguridad sobre todo en el centro y en la economía".

"Necesitamos ayudar a estas personas que de alguna manera son nuestros hermanos, para que tengan mejores condiciones de vida, sabemos que no es un tema del municipio, pero si ya hemos hecho todo lo posible y no vemos resultados, tenemos que entrarle, atenderlos mientras están aquí, darles un trato digno".

"No los podemos dejar varados aquí, por amor, por economía, este proyecto es muy bueno y debemos estar a favor, no se le está quitando dinero a ninguna partida, al contrario, estamos usando las economías en algo de beneficio general", señalaron regidores.