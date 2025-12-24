Desquiciamiento vial en centro de la ciudad

Un severo caos vial y prolongados embotellamientos se registran en las calles que rodean la zona centro de la ciudad de Reynosa durante los días previos a la celebración de la Nochebuena, situación que ha generado molestias entre automovilistas y peatones.

El incremento en la afluencia vehicular se debe principalmente a las compras de último momento que realizan las familias reynosenses, quienes acuden al primer cuadro de la ciudad para adquirir desde ingredientes para la cena navideña, artículos de decoración, hasta regalos y ropa. Comerciantes del sector señalan que esta temporada representa uno de los periodos con mayor actividad económica del año.

Ciudadanos coinciden en que la zona centro continúa siendo el punto más práctico para realizar las compras decembrinas, al concentrar una amplia variedad de negocios en un solo lugar. Tal es el caso de Marisol García, habitante de esta frontera tamaulipeca, quien destacó la conveniencia del área pese al tráfico.

"Venimos a la segura para no andar dando tantas vueltas; aquí compramos zapatos, ropa y en el mercado las hojas que nos faltaban para los tamales", expresó.

Ante el aumento de personas y vehículos, autoridades de Seguridad Pública Municipal informaron que se reforzará la presencia de elementos de proximidad en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de prevenir robos, orientar a los ciudadanos y mantener el orden durante estas fechas de alta concentración.

Asimismo, se exhortó a la población a tomar precauciones, salir con tiempo suficiente, respetar los señalamientos viales y evitar estacionarse en zonas prohibidas, a fin de reducir el congestionamiento y prevenir incidentes.

Las autoridades señalaron que los operativos de vigilancia se mantendrán activos hasta el cierre de la temporada navideña, buscando garantizar la seguridad tanto de comerciantes como de consumidores.



