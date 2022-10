Despotrica contra IP

Ante el panorama actual, expresó: "Para hacer un cambio yo necesito de todos ustedes, qué más quisiera yo no necesitarlos, pero esta es la realidad... No podemos seguir teniendo una ciudad con gente jodida, para acabar pronto", dijo.

"Los más culpables de que estemos como estemos somos los de esta habitación, y me incluyo...Todos los días nos estamos enfrentando a intereses bien cabrones, muchos que se protegen en esta habitación", fue parte del discurso de funcionario.

SORPRENDIDOS

Este mensaje provocó el asombro de los empresarios que participaron en la convocatoria y donde se fijaron al menos 17 puntos de acuerdo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos locales.

En el último año EL MAÑANA ha evidenciado diversos temas que han provocado molestias de los empresarios, basadas en diversas propuestas del Ayuntamiento de Reynosa, la mayoría motivadas por cobros nunca aplicados o de nueva creación.

Entre ellos el ingreso de transporte de carga, las cuotas para la descarga de mercancía en la zona centro, los permisos de operación y constancias de basura, reducción de estacionamientos públicos, aplicación del recaudatorio operativo grúa, aumento el impuesto predial y otros.

Ayer el edil también señalo: "No critiquen por criticar, razonen, díganme porqué está mal, ustedes ya me conocen, si a mí no me dicen las cosas como son, me mienten, o salen con alguna jalada, ustedes saben perfectamente que voy a responder", advirtió.

En sus palabras