Éxodo de ejidatarios por crisis agropecuaria

Los ejidos de Reynosa se están quedando solos pues de 82 registrados de manera oficial, únicamente 50 se encuentran habitados.

“Hay muchas familias que han emigrado a las ciudades cercanas por causas diversas, entre ellas las económicas y además porque hay quienes consideran que seguir sembrando sus tierras, ya no es redituable pero pese a ello hay algunos compañeros que las siguen cultivando y otros se inclinan por rentarlas”, dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Municipal Campesino.

A eso hay que agregarle que buena cantidad de campesinos por la edad o por alguna enfermedad, ya no están en condiciones de laborar sus tierras.

De unos años a la fecha, ha incrementado la migración de las familias que por muchos años vivieron en comunidades del sector rural, buscando mejores horizontes así como acomodo en alguna fuente de empleo para sus hijos o bien para que sigan adelante con sus estudios tomando en cuenta que en ejidos no hay preparatorias y menos universidades.

Pero en su gran mayoría se van a trabajar en alguna maquiladora o en algún otro lugar.

Lo cierto es que por lo menos unos 30 ejidos se encuentran ya deshabitados en la actualidad.

Y Periquitos continúa siendo uno de los más poblados en el sector ejidal, pero también hay otros como Doroteo Arango, por mencionar algunos, que también cuentan con buen número de familias, señaló finalmente Armendáriz Escobedo.