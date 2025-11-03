Hornean esperanza en su rehabilitación

Hornean esperanza en su rehabilitaciónEl mezclar huevo, levadura, harina, leche y otros ingredientes se ha vuelto ya parte de su proceso de sanación
El mezclar huevo, levadura, harina, leche y otros ingredientes se ha vuelto ya parte de su proceso de sanación; es así como decenas de hombres, quienes se encuentran en un proceso de rehabilitación dentro del grupo Despertar para Drogadictos Anónimos, cada año ofrecen durante estas fechas exquisito pan de muerto a los habitantes de esta ciudad.
Además de considerarlo una profesión que podría beneficiarlos al reintegrarse nuevamente a la sociedad, la elaboración de pan es un método de recaudación muy efectivo para dicha agrupación y más aún, ya que a lo largo de más de 30 años, se han logrado consolidar y mantener en el gusto de la población.
"A mí me ha ayudado en mi recuperación para que el día de mañana salga y sea una persona productiva en la sociedad; aparte, se está enseñando un oficio para sobresalir dentro de un empleo... Se hacen diferentes tipos de pan: budín, empanadas, conchas, rebanadas de mantequilla, piedras, entre otros", expresó Amado R., quien se encuentra actualmente trabajando en su proceso de rehabilitación dentro del plantel.
Como cada año, este exquisito producto se estará ofreciendo a las afueras de distintas parroquias de Reynosa, así lo detalla José Alberto: "Nos vamos a estar poniendo en algunas iglesias, como San Pío, Guadalupe, San Martín de Porres, San Pedro y San Pablo... Estamos en lateral Canal Rodhe 125, colonia Narciso Mendoza, aquí en Reynosa, Tamaulipas".