Fuga de agua potable cumple más de 14 años

Una fuga de agua potable que ha permanecido activa por más de 14 años continúa afectando la avenida Rodolfo Garza Cantú, en Reynosa, específicamente en el puente vehicular cercano a las colonias Presa La Laguna y Amistad. Vecinos y comerciantes de la zona coinciden en que la tubería, presenta un deterioro evidente, aunque nunca ha recibido una intervención definitiva.

"Es increíble que nunca hayan venido a revisarla o repararla, uno se pregunta a dónde van los recursos si ni siquiera hay intento real de arreglar este desperfecto", comentó Juan Morales, residente del sector.

El desperfecto original mantiene una presión constante de agua, generando desgaste en el terreno y afectando la base del puente. Sin embargo, una segunda fuga en la misma tubería, localizada a mitad de tramo, ha perdido presión, aparentemente obstruida por el mismo óxido que se acumula con los años, aunque tampoco ha recibido atención por parte de las autoridades. Durante todo este tiempo, la fuga ha sido utilizada por personas en situación de calle como fuente de higiene, evidenciando no sólo el desperdicio del vital líquido, sino también la falta de atención a la seguridad y necesidades de la comunidad. Actualmente, la fuga principal sigue siendo perceptible y audible, mientras que la segunda presenta un flujo reducido, sin indicios de que se haya intervenido.

Vecinos advierten que la constante humedad puede comprometer la estructura del puente y ponen en riesgo la seguridad vial de quienes transitan diariamente por la zona. Además, el escape constante de agua hacia el drenaje pluvial aumenta las preocupaciones sobre la estabilidad de la infraestructura.