Criminal desperdicio de agua

Por más de un año permaneció activa una fuga de agua potable, la misma que mantuvo con grandes encharcamientos la calle Delia y Doctor Rodríguez de la colonia Lampacitos, provocando la formación de una gruesa capa de lama.

De acuerdo con vecinos de la zona, la situación empeoró desde hace ya tres meses, luego de que iniciara un brote de aguas negras desde el registro de una de las viviendas, hecho que ha sumado olores fétidos a la ya preocupante situación que se vivía en la zona.

La cantidad de lodo y acumulaciones de suciedad sobre el pavimento imposibilita el tránsito de peatones; además de representar un grave problema de salud pública, se ha vuelto un riesgo para quienes intentan cruzar por el lugar.

Como es habitual, un palo y una cinta amarilla advierten sobre un hueco repleto de basura, resultado de una reparación inconclusa.

José Treviño Casas, quien desde hace más de 20 años reside en la zona, señaló que por más de un año se derramaron litros de agua potable en la zona debido a una fuerte fuga. "Por eso inició el problema; por más reportes que hicimos, nunca repararon la fuga, se iba el agua en la colonia y dejaba de tirarse el agua. Apenas hace poco vinieron, pero solo hicieron un pozo y así dejaron, y ahora con la fuga de drenaje, lo mismo ya lleva tres meses, ya la calle cada vez está peor; mire la lama verde y apesta todo el día".

Residentes del lugar piden apoyo a las autoridades para dar solución a este problema a la brevedad posible, ya que, además de tratarse de una vialidad bastante transitada, los constantes encharcamientos ya han empezado a deteriorar la cinta asfaltada.