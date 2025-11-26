Desperdician cientos de litros de agua por fuga

Cientos de litros de agua potable se han desperdiciado durante dos semanas en la privada Pedro Moreno, en la colonia Aquiles Serdán, debido a una fuga que brota directamente del pavimento. De acuerdo con vecinos, la filtración sugiere la ruptura de una tubería subterránea y, pese a los reportes realizados, no ha recibido atención por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

¿Cuál es la situación actual?

Habitantes del sector señalan que mientras en el interior de sus viviendas padecen baja presión en el suministro, en el exterior se acumulan encharcamientos y gruesas capas de lama verde generadas por el agua estancada. La situación, además del evidente desperdicio, comienza a representar un riesgo sanitario por las condiciones de humedad permanente.

"Lo hemos reportado varias veces": denuncian omisión

Carlos Martínez, comerciante de la zona, aseguró que la fuga fue reportada en repetidas ocasiones desde que comenzó a brotar el agua. "Sí se reportó, ya lo hemos reportado varias veces. Desde que empezó a salir el agua, la presión se nos empezó a bajar y casi no tenemos suministro dentro de las casas. Pero no han venido y ahí sigue el tiradero, día y noche", declaró.

¿Qué medidas se están tomando?

El vecino explicó que la inclinación natural de la calle permite que el agua corra hacia una alcantarilla cercana, lo que ha evitado que la privada quede completamente anegada. "El agua está corriendo todo el día; nada más se escucha el chorro cayendo en la alcantarilla. Si se quedara estancada, ya nos hubiéramos inundado. Hasta dentro de las casas habría entrado", añadió.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Los vecinos exigen una intervención inmediata de COMAPA para resolver la situación que afecta a la comunidad. La falta de atención a este problema ha generado frustración entre los habitantes, quienes continúan enfrentando las consecuencias del desperdicio de agua.