Morena Tamaulipas se desmarca del Partido Verde: "Tamaulipas es guinda y nada más"

Reynosa, Tamaulipas. – Morena en Tamaulipas anunció un deslinde firme frente al Partido Verde, asegurando que la Cuarta Transformación (4T) en la entidad no se comparte ni se simula.

Durante una conferencia de prensa en Reynosa, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, María Guadalupe Gómez Núñez, afirmó: "En Morena tenemos claridad absoluta: nuestro camino está del lado de la gente, del pueblo y en el territorio. No necesitamos contradicciones ni simulaciones; trabajamos todos los días para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación".

La dirigente criticó al Partido Verde por anunciar que competirá solo en las próximas elecciones mientras intenta apropiarse del nombre de la 4T y atraer liderazgos que pertenecen a Morena. "Usar el nombre de la Cuarta Transformación para afiliar a otro partido es engañar a la gente. El Verde se dice fuerte, pero su fuerza ha venido de Morena y del PT. Sin nuestros cuadros, sin nuestra estructura y sin nuestro voto duro, solo son un cascarón vacío. Los datos lo demuestran: en la última elección de ayuntamientos el Verde obtuvo 51,480 votos, mientras que Morena alcanzó 701,988 votos del pueblo", señaló Gómez Núñez.

Asimismo, hizo un llamado a quienes colaboraron con el Verde a definirse y regresar al movimiento guinda: "Éste es tiempo de definiciones. Pedimos a los cuadros que les prestamos que regresen para que nadie se confunda o los confundan".

La presidenta concluyó reafirmando que la transformación en Tamaulipas tiene un solo color y rumbo: "Con respeto, pero con toda firmeza lo decimos: Tamaulipas es y seguirá siendo territorio Morena".