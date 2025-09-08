Deslave por las lluvias amenaza con tragedia

La colonia Independencia se encuentra en alerta debido a un peligroso deslave que amenaza a residentes y transeúntes en la calle Venustiano Carranza. Ubicado en las orillas de una de las Calicheras más grandes de la colonia, el deslave se originó tras las fuertes corrientes de agua causadas por lluvias pasadas. Sin embargo, durante la madrugada, la situación empeoró, generando preocupación entre las familias de los alrededores.

Al momento de redactar la información, el aguacero continuaba, aumentando la inquietud de los vecinos de ese sector.

Los residentes de la calle Venustiano Carranza, cerca de la colonia Constitución, reportan que el derrumbe del bordo del canal Anzaldúas se ha expandido, por lo que urgen la intervención de las autoridades. "Tenemos mucho miedo", afirma la señora Claudia Lucio, residente cercana al lugar. "Cuando llueve, la corriente de agua no deja ver el hueco y ya ha habido accidentes. Anoche, el agua se llevó la tierra y dejó un hueco debajo del pavimento.

El concreto hidráulico muestra un hueco debajo, ya que la corriente de agua que surge con cualquier precipitación ha erosionado la tierra que debería estar compactada. Con lluvias previstas para los próximos días, los vecinos temen que el suelo colapse en cualquier momento, poniendo en riesgo a quienes transitan por esta vialidad concurrida.

Severos encharcamientos se observan en distintos puntos de la ciudad de Reynosa.

Apenas unos minutos de Lluvia registrados este fin de semana bastaron para dejar severas inundaciones en distintas calles. Tal fue el caso de la calle cinco este de la colonia Independencia, vecinos refieren que se trata de una situación bastante habitual.

"Cada vez que llueve el agua se sube hasta tapar las banquetas y los vecinos no hacen caso de destapar la alcantarilla, ahorita le pusieron ese palo, pero a veces se pierde entre el charco de agua y los carros que pasan son los que la llevan porque caen en la alcantarilla". Así lo refirió Guadalupe Ruiz, un transeúnte quién caminaba por la zona.

DEFICIENCIAS DE DRENAJE