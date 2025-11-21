Celebran desfile con una marcada ausencia escolar

Con la participación de tan sólo 34 contingentes educativos, se celebró éste jueves el desfile conmemorativo de. 115 aniversario de la Revolución Mexicana, dejando fuera a infinidad de escuelas desde jardines de niños, primarias, secundarias, preparatorias y universidades locales.

Niñas, niños, jóvenes y jovencitas marcharon a lo largo del bulevar Morelos hasta llegar a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) donde fue instalado un templete donde estuvieron autoridades militares y civiles.

Grupos de estudiantes tuvieron una participación destacada que mereció la ocasión de quienes admiraron la parada revolucionaria, pues algunos de ellos formaron las tradicionales pirámides humanas en tanto que otros en pareja bailaron al son de las canciones propias de la Revolución Mexicana.

Educandos de distinto nivel, con sus bandas de guerra al frente, se hicieron presentes en el tradicional desfile, muchos de ellos vestidos a la usanza revolucionaria.

Y no podían faltar las pirámides humanas en el tradicional desfile del 20 de Noviembre.

No podían faltar los equipos de deportistas que lo mismo portaban balones de basquetbol así como de voleibol.

Planteles como el Colegio Militarizado, hicieron acto de presencia en el desfile lo mismo que el COBAT 22, CETIS 71, CBTIS 7, ITACE, un grupo del Pentatlón de Reynosa, entre otros contingentes más.

De esta manera y con la ausencia de una gran cantidad de representativos de escuelas de distinto nivel, se llevó a cabo una vez más el desfile con motivo de la Revolución Mexicana.