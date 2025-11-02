Realizan vistoso desfile y concurso de Catrinas

Con la participación de 60 personas, se llevó a cabo ayer el colorido desfile y concurso de Catrinas, Catrines e Infantiles 2025 organizado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa.

El recorrido partió desde el Museo del Ferrocarril, continuó por la calle peatonal Hidalgo y concluyó en la plaza principal Miguel Hidalgo, en donde se instaló un estrado para la celebración del certamen en el que se definirían los primeros, segundos y terceros lugares de las diferentes categorías.

Fueron 60 las personas que ataviadas con trajes de catrinas y catrines, participaron en el desfile y certamen.

Catrinas, catrines e infantiles desfilaron ataviados con atuendos propios de los personajes que caracterizaron con motivo del evento que fue admirado por numerosos reynosenses que se dieron cita tanto en la peatonal Hidalgo así como también en la plaza del mismo nombre.

Enfundados en ropa propia para el evento, en fila, de dos, caminaron a pie por la principal arteria comercial de la ciudad tanto adultos, jóvenes, niñas y niños.

Unos y unas portando diferentes tipos de sombreros. Las mujeres luciendo vestidos largos multicolores, todos los participantes fueron ovacionados or gran cantidad de personas que se dieron cita en la peatonal Hidalgo para admirar el desfile que causó sensación y buenos comentarios.

Al final del recorrido, se concentraron en la plaza principal para dar inicio al certamen donde se elegirían a los ganadores y ganadoras del mismo, para lo cual se instaló un jurado calificador.

El presidente de la CANACO Reynosa, Gildardo López Hinojosa y autoridades, estuvieron en el presidium e hicieron entrega de los premios en efectivo que obtuvieron los triunfadores.

También estuvo presente la Srita. Turismo de la misma Cámara de Comercio.