Acompaña al gobernador en Día de la Independencia

Durante la noche del lunes 15 de septiembre, el Presidente de la Junta de Gobierno del congreso tamaulipeco, Humberto Prieto Herrera, acompañó al Gobernador Américo Villarreal Anaya en la celebración del 215 aniversario del grito de inicio de la independencia en México.

En su estancia en la capital de Tamaulipas, el diputado presidente Prieto Herrera formó parte de la guardia de honor con motivo de los festejos patrios; así mismo, participó en el desfile cívico militar del 16 de septiembre, conmemorando nuestra independencia.

"Con gran orgullo y compromiso, con mi país y como mexicano, participé a invitación del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en estas fiestas que nos enorgullecen y dan identidad de libertad, gracias a las mujeres y hombres que hicieron posible la independencia", señaló el presidente de la JUGOB.

De esta manera, junto al Mandatario Tamaulipeco, autoridades militares, secretarios estatales, diputadas y diputados, Humberto Prieto Herrera refrenda su compromiso, resaltando la importancia de la celebración de las fechas que marcaron a nuestro país y que transformaron a México.