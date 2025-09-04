Reynosa

Disminuye deserción escolar en la EST 83

La Escuela Secundaria Técnica 83 Santiago Salinas González muestra una reducción en la deserción escolar durante el ciclo 2024-2025.
  • Por: Rubén Hernández
  • 04 / Septiembre / 2025 -
La deserción escolar en la Escuela Secundaria Técnica Santiago Salinas González, ha ido disminuyendo.

El índice de deserción escolar ha venido disminuyendo al través de los años en la Escuela Secundaria Técnica 83 Santiago Salinas González, al grado de que en el ciclo escolar 2024-2025 solamente se registró entre un 2 y 3% del total del alumnado de los dos turnos.

“En ambos turnos tuvimos un total de 950 alumnos y de hecho fue un año relativamente regular, en el que por cierto tuvimos también un promedio de aprobación de un 97%”, dijo Marco Aurelio Alejandro Ríos, director de la institución educativa.

De igual forma se tuvo un reprobación aproximada al 3%, pero se está viendo que el problema de la deserción de alumnos por causa diversas, va bajando.

El decrecimiento en éste rubro puede ser atribuible a las becas que se entregan a los estudiantes, recurso que utilizan para sufragar los gastos propios de su transportación desde los lugares donde viven, hasta el sitio donde se encuentra la secundaria.

SIGUEN INSCRIPCIONES

Para padres y madres de familia que deseen inscribir a sus hijos en esta escuela secundaria técnica, les hacemos saber es el día último de septiembre cuando se cierran las inscripciones y que aún tenemos cupo para 30 alumnos más para el primer año. En segundo y tercero, están saturados. Esto es en el turno matutino.

En el vespertino, agregó el director, se cuenta con alrededor de 70 espacios que se ponen a disposición de quienes quieran incorporarse a la población escolar con que contamos.

Finalmente informó Alejandro Ríos que se dispone de suficiente personal docente para atenderlos y la infraestructura necesaria que son las aulas, también.

