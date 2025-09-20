Es el Parque Lineal zona de alto riesgo

Completamente descuidado, como se encuentra actualmente el Parque lineal Álvaro Obregón, el cual está ubicado a lo largo de la avenida, con el mismo bajo el mismo nombre a la altura de las colonias Altavista.

A pesar de tratarse de un sitio utilizado por decenas de familias para actividades recreativas, o simplemente para salir a caminar o pasear con sus mascotas, el lugar se observa inundado de maleza, montones de basura y ramas secas.

Transeúntes quienes utilizan dicho corredor a diario durante su recorrido a su lugar de trabajo, mencionan que, además del mal aspecto, este descuido por parte de las autoridades municipales representa un riesgo para su seguridad y la de los estudiantes que por ahí transitan.

"Pues es un riesgo, porque además de los mosquitos, las lámparas del fondo no funcionan, y cuando pasamos ya tarde, ya obscurecido, no se ve nada y menos con esas hierbas altas. Aquí ya han intentado asaltar a los muchachos de la escuela, porque se esconden entre la maleza y de repente nada más te salen, ¿y qué hace uno si por aquí tenemos que pasar", expresó Lorenzo Medina, quien refirió reside en la colonia Altavista.

El descuido en sus jardines, además de la falta de alumbrado público en algunas zonas, ha vuelto el lugar inseguro para transitar.