Exhorta ITAVU a colonos regularizar sus adeudos

Pese al programa de descuentos que en materia de intereses moratorios ha puesto en marcha el ITAVU (Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo) de Reynosa, aún quedan en rezago 1,130 contratantes de predios ubicados en diferentes colonias.

"El plan continúa bajo el slogan ´Mi Segunda Oportunidad`, por lo que estamos haciendo un atento llamado a quienes aún no han regularizado su situación, para que se acerquen a la oficina del Instituto situada en avenida Miguel Alemán #101 de la colonia Módulo 2000 a fin de que se le pueda encontrar una solución y puedan ponerse al corriente en sus pagos", dijo Edgar Piña Hernández.

¿Qué situación enfrentan los contratantes?

El titular de la dependencia estatal tras un recuento de los lotes que están irregulares en ese sentido, estableció que son 1,130 los beneficiarios que registran atraso en sus pagos que deben realizar en forma mensual.

De las cantidades de dinero que deben abonar, estas dependen de las medidas del terreno contratado así como del año en que fueron les fueron asignados. Para ofrecer las rebajas en intereses moratorios que significan un buen ahorro económico para los rezagados, pues van desde el 100 hasta el 50%, se están recorriendo las diferentes colonias creadas por el ITAVU.

¿Cómo se están gestionando los descuentos?

Esto es para evitar que tengan que trasladarse hasta la Módulo 2000, pero si por alguna causa no se encuentran en su domicilio cuando se visite su colonia, pues se les espera en horario de labores y de lunes a viernes en la oficina para atenderles, apuntó Piña Hernández.