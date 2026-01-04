Aplican descuentos de 30% en los engomados

En las oficinas Fiscales del Estado, incluida la de Reynosa, ya se aplica el descuento del 30% en el cobro de engomados 2026, por lo que alrededor de 2,000 automovilistas acudieron a realizar el pago correspondiente, el pasado viernes.

"De los $2,263.00 que es el pago normal para los engomados, los contribuyentes cumplidos, los que no tengan adeudo alguno, pagarán únicamente $1,585.00 en tanto que quienes presenten su credencial INAPAM, sólo erogarán $1,132.00", dijo Humberto Valdés Richaud, titular de la dependencia estatal.

De acuerdo a las indicaciones recibidas hasta el momento, la rebaja tendrá vigencia a lo largo de todo el mes de enero del 2026.

En lo que se refiere a las licencias de manejo, la permanente tendrá un costo de $1,923.00 en tanto que la de 2 años, $1,131.00, para chofer.

En el caso de la de automovilista, la permanente cuesta $1,584.00 y la de 2 años, $905.00; para motociclista, por la permanente pagarán $800.00 mientras que la de 2 años, pagarán la misma cantidad.

Para el transporte público el pago normal por 2 años, es de $1,358.00, indicó el funcionario.





LLEGARÁN MÁS

A partir del próximo lunes 5 de enero, se espera que la afluencia de automovilistas que acudirán a pagar el engomado de sus automotores, será mayor al que se registró el viernes dos del mes en curso, estimó el propio Valdés Richaud.

Pese a que aún opera con guardias en la oficina por vacaciones decembrinas, acudieron unas 2,000 personas a hacer el trámite.