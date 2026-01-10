Anuncia ITAVU descuento del 50%

Descuento del 50% en el costo de escrituras de predios contratados y liquidados ante el ITAVU (Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo), es el que anuncian autoridades de la dependencia en Reynosa.

"De acuerdo con lo dispuesto por el gobierno de Tamaulipas que dirige Américo Villarreal Guerra, el programa ya está en marcha como forma de brindar certeza jurídica a quienes han adquirido con nosotros un terreno en el cual hay construido su vivienda", dijo Edgar Piña Hernández, titular del Instituto a nivel local.

Detalles del programa de descuentos en escrituras

En el caso de los lotes habitados, el descuento tendrá una vigencia de seis meses en tanto que en predios deshabitados, la rebaja del 50% sólo tendrá una duración de tres meses.

Para quienes se interesen en adquirir el beneficio en el pago de sus escrituras, podrán acudir a las oficinas del ITAVU situadas en avenida Miguel Alemán de la colonia Módulo 2000, en donde recibirán mayor información sobre el tema.

Beneficios del descuento en intereses moratorios

En relación al programa de descuento en intereses moratorios para quienes se han retrasado en los abonos de sus terrenos, éste continúa adelante con el 50%, 75% y el 100%.

Cómo acceder al descuento en escrituras de predios

Sobre el nuevo programa que ha lanzado el gobierno estatal, se irá compartiendo a quienes habitan colonias creadas por el Instituto, a través de las visitas que se hacen en esos asentamientos humanos, apuntó Piña Hernández.