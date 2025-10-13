Desciende legalización de los autos extranjeros

Apenas unos 70 trámites de legalización de vehículos usados extranjeros por semana vienen atendiéndose en el Módulo de REPUVE Reynosa, el cual opera junto a la Oficina Fiscal del Estado. Anteriormente la cifra ascendía en el mismo período, a 500 o más.

Se ignora el motivo por el cual haya disminuido de manera considerable el número de gestiones, pero lo que sí se sabe es de que las en promedio vienen registrándose desde hace varios meses.

Los requisitos para llevar a cabo la legalización de automotores, continúan siendo los mismos, según uno de los empleados del Registro Público Vehicular.

Las unidades que pueden regularizarse deberán reunir los siguientes requisitos, que son los mismos: tener una cita impresas, identificación oficial (INE), comprobante de domicilio, manifiesto debidamente firmado, línea de pago y vouchers, título original, copia de título y pagar $2,500.00 en el banco y cuyo modelo sea 2016 y anteriores fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá y que no cuenten con reporte de robo o hayan estado vinculados en algún delito.

Son muy pocas las personas que están aprovechando la facilidad del decreto presidencial emitido el 19 de enero del 2026, fecha que fue extendida hasta el 30 de septiembre del 2026.



