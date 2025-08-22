Cae demanda de servicios en la Oficina Fiscal del estado

Desciende hasta en un 35% la demanda de servicios que ofrece la Oficina Fiscal del Estado en Reynosa, lo que atribuyen a varios factores, entre ellos la falta de liquidez entre los contribuyentes así como a los gastos previos al inicio del ciclo escolar próximo.

"Generalmente estos meses son de poco movimiento, pero esto no es propio de esta fronteriza ciudad sino que es algo que se vive a nivel estatal y nacional", dijo Humberto Valdés Richaud, titular de la dependencia estatal.

Sin embargo, pensamos que una vez que pase esta temporada en la que se incrementan los gastos para la gente por lo del nuevo ciclo escolar, que es una de las prioridades de quienes tienen hijos en la escuela o los van a ingresar apenas, por lo que tienen que tienen que hacer erogaciones por concepto de pago de colegiaturas, compra de útiles escolares, libros, etc.

Pero estimamos, agregó el funcionario, que una vez que pase esta temporada, empezará a incrementar de nueva cuenta la recaudación misma que vale señalar, incrementó en relación al año anterior.

Valdés Richaud hizo énfasis en que por instrucciones del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya y como una forma de apoyar la economía de los automovilistas que cuenten con un remolque, con el pago de $870.00 se eliminarán adeudos que tengan pendientes por lo que una vez liquidado el pendiente, se aplicará el borrón y cuenta nueva en tanto que en motocicletas cuyos dueños tengan débito fiscal, se ha ordenado una disposición similar por esa misma cantidad de dinero.

En lo referente a los vehículos de modelo 2010 y anteriores, con el pago de $3,990.00 siempre y cuando sus dueños tengan vigente su licencia de manejar, quedarán al corriente y tendrán placas y engomados nuevos.

Generalmente éste tipo de situaciones se presentan estos meses año con año, pero se espera que una vez pasada esta temporada, empiece a normalizarse poco a poco la demanda de servicios".