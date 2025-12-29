Ingresa frente frío 24

La Coordinación General de Protección Civil y Bomberos de Reynosa informó sobre el ingreso del Frente Frío número 24, el cual provocará un descenso considerable en las temperaturas a partir de este lunes, además de lluvias y posibles sensaciones térmicas por debajo de lo esperado.

Pronóstico de lluvias y temperaturas en Reynosa

Para este lunes se espera una temperatura mínima de 11 grados centígrados y una máxima de 22 grados. Sin embargo, el enfriamiento será más notable en los días posteriores, ya que para el miércoles la temperatura podría descender hasta los 6 grados centígrados, con sensaciones térmicas incluso menores. "El pronóstico indica que este frente frío se estará prolongando durante toda la semana, por lo que estaremos cerrando el año con un clima frío, que para muchos puede resultar agradable, pero que requiere tomar precauciones", señaló el funcionario.

Recomendaciones de Protección Civil ante el clima frío

Asimismo, destacó que para este lunes existe una alta probabilidad de lluvias, que podría alcanzar entre el 70 y 80 por ciento, lo cual incrementa el riesgo de accidentes viales. Ante estas condiciones, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir, especialmente cuando el pavimento se encuentre mojado. Se recomienda manejar por debajo del límite de velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y evitar el uso de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos mientras se conduce.

Impacto del Frente Frío número 24 en la comunidad

Asimismo se hizo un llamado a la responsabilidad durante las celebraciones de fin de año, subrayando la importancia de no combinar el consumo de alcohol con la conducción de vehículos. "Es fundamental designar a un conductor responsable que no ingiera bebidas alcohólicas, para garantizar traslados seguros", enfatizó. Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de mantenerse atentas a la evolución del clima y pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones para prevenir accidentes y proteger su integridad.