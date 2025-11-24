Llega otro frente frío pero sin ser extremo

Un nuevo frente frío ingresará a Tamaulipas desde este miércoles, generando condiciones inestables, pero en Reynosa presentará un ligero descenso de entre 14 y 17 grados como mínima.

Para el miércoles baja la temperatura se registraría con máximas de 24 grados y mínimas de 14 grados con 63 por ciento de posibilidades de lluvia y el jueves máximas de 26 y mínimas de 17 grados.

Para el viernes máximas de 28 grados y mínimas de 20 grados centígrados.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en Tamaulipas el sistema provocará tormentas y chubascos dispersos, acompañados de un evento norte con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Para esos días, se esperan mañanas y noches frescas, pero sin afectaciones fuertes en la temperatura. Los frentes fríos se estarán presentando en forma constante durante esta temporada, aunque lo más fuerte se espera para enero y febrero.