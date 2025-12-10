Sufre un estudiante descarga eléctrica

Un alumno de la escuela primaria Francisco Vázquez Gómez, ubicada en la colonia Voluntad y Trabajo, sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba dentro del plantel en espera de la llegada del transporte escolar, hecho que generó indignación entre los padres de familia.

De acuerdo con testigos, el menor se encontraba en las instalaciones al concluir el turno matutino, cuando ocurrió el accidente. Autoridades del plantel señalaron que los hechos sucedieron fuera del horario de clases, por lo que —aseguraron— los estudiantes ya no estaban bajo la responsabilidad del personal docente.

Tras conocer la situación, los padres de familia se reunieron con directivos para exigir explicaciones. En dichas reuniones se determinó que la escuela entregaría un formato a todos los tutores cuyos hijos utilizan el servicio de transporte, documento mediante el cual la institución se deslinda de cualquier incidente que pudiera ocurrir fuera del horario escolar, aun cuando los alumnos permanezcan dentro del plantel.

Tras accidente, padres de familia reportan que autoridades escolares los obligan a firmar un formato que los deslinda de responsabilidades.

La medida provocó molestia entre algunos padres, quienes denunciaron que la administración está obligando a firmar el documento.

"El director y los maestros están obligando a los padres a firmar un papel donde se deslindan de responsabilidades. Ahora no dejan salir a los niños del salón para ir al transporte y dicen que, si no van por ellos, los entregarán al DIF", señalaron.

Los inconformes solicitaron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación y exigieron que se apliquen las sanciones correspondientes.



