Alarma en la Arcoíris por desborde de canal Rodhe

Durante la tarde del lunes, vecinos de la colonia Arcoíris reportaron el desbordamiento del canal Guillermo Rodhe sobre su vialidad lateral, a la altura de la calle Zafiro, situación que provocó un amplio encharcamiento en cuestión de minutos y generó alarma entre los habitantes del sector.

De acuerdo con los residentes, el incremento repentino del nivel del agua ocasionó que el canal se saliera de su cauce, afectando la circulación vehicular y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas. Señalaron que este tipo de incidentes se presenta de manera recurrente cada vez que aumenta el flujo de agua; sin embargo, en esta ocasión el ascenso fue más rápido de lo habitual.

El encharcamiento obligó a varios conductores a tomar rutas alternas, aunque algunos optaron por cruzar la zona inundada pese al peligro, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos por posibles accidentes.

Habitantes de la colonia señalaron que estos aumentos en los niveles de agua coinciden con las liberaciones controladas realizadas desde la presa El Cuchillo, ubicada en el estado de Nuevo León, cuyos desfogues se realizan a través del río San Juan, afluente que desemboca en el Río Bravo y que impacta directamente en municipios de Tamaulipas, entre ellos Reynosa.

Estas liberaciones, autorizadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se llevan a cabo principalmente cuando la presa alcanza niveles cercanos a su máxima capacidad, con el objetivo de evitar sobrellenados y riesgos estructurales.

En Reynosa, los habitantes consideran que estas decisiones hidráulicas, sumadas a la falta de mantenimiento y capacidad de los canales urbanos, elevan el riesgo de inundaciones repentinas, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para atender la problemática de forma preventiva y evitar afectaciones mayores.

Ante esta situación, se recomienda a quienes transitan habitualmente por la zona extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar cruzar áreas inundadas, ya que el incremento súbito de los niveles de agua podría derivar en accidentes o situaciones de mayor gravedad.



