Promueven las escuelas desayunos saludables

A partir del pasado mes de marzo, fue prohibida la venta de productos procesados en los planteles educativos por parte de la secretaría de salud, la cual trabaja en conjunto con las autoridades escolares a fin de garantizar la venta o el ingreso únicamente de alimentos saludables a las escuelas en todo el país, esto a fin de combatir el grave problema de obesidad infantil que se presenta a nivel nacional.

En este sentido, especialista en temas de salud infantil destacan la importancia de la colaboración de los padres de familia, tanto en casa como en los planteles educativos.

Hay que mandar a los niños desayunados y que les pongan sus lonches para la hora del recreo con alimentos sanos, preparados en casa como pueden ser frutas, verduritas picadas" Gabriel Rosado Triay Pediatra

Incluir siempre frutas, verduras y harinas integrales, además de aguas de naturales son algunas de las recomendaciones que sugiere para el lonche de los menores, "hay que mandar a los niños desayunados y que les pongan sus lonches para la hora del recreo con alimentos sanos, preparados en casa como pueden ser frutas, verduritas picadas y pan integral por ejemplo y bebidas de aguas de frutas frescas", enfatizó Triay.

Se sugiere brindarles siempre un desayuno ligero antes de salir de casa, puede ser fruta, cereal o yogurt bajo en azúcares. Es importante que exista un respeto en los horarios de las comidas para evitar ingestas excesivas.



