Potencian oportunidades laborales para estudiantes

Con el objetivo de acercar a sus estudiantes oportunidades estratégicas que aporten a su desarrollo dentro del campo laboral, autoridades de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), encabezadas por el rector de dicha institución, Edgar Garza Hernández, llevaron a cabo una importante reunión de trabajo con representantes del Corporativo Gerencial de Corning.

Entre los presentes se encontraron Ismael Bocanegra, gerente de Manejo de Talento México; Paloma Soláno, gerente de Atracción de Talento; y Humberto Pérez, gerente Divisional de Ingeniería de la empresa líder en manufactura de tecnología e innovación.

Durante su estadía en el plantel educativo, el rector de la UTTN ofreció un recorrido guiado por los principales laboratorios de alta tecnología con los que cuentan, diseñados para simular entornos industriales reales, tales como el laboratorio de SMT (Tecnología de Montaje Superficial), laboratorio de Semiconductores, Planta Clasificadora MT 174 a escala didáctica, laboratorio de PLC's de última generación, así como el laboratorio CIM (Celda Integral de Manufactura) logístico I 4.0 y el laboratorio con una Celda de Manufactura Avanzada.

Con estas acciones, la empresa Corning, una de las principales empleadoras a nivel estatal, consolida el esfuerzo conjunto entre universidad y empresa para seguir generando talento altamente capacitado y fortalecer el desarrollo económico de la región, dando cumplimiento además al eje rector de la educación que impulsa el gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, a través de la secretaria de educación a cargo del Dr. Miguel Ángel Valdez García, centrada en el desarrollo integral y el bienestar de los estudiantes.