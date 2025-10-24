Participa congresista en foro regional del T-MEC

Para impulsar el desarrollo económico y reforzar la integración de Tamaulipas, el diputado local Armando Zertuche Zuani participó en los trabajos del Foro Regional de Consulta del T-MEC.

¿Qué ocurrió?

Calificó este evento como "un espacio de diálogo que busca fortalecer la competitividad y cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá". Este importante encuentro impulsa el desarrollo económico de nuestra región y refuerza la integración de Tamaulipas en el marco del T-MEC. Agradeció el diputado local Armando Zertuche la invitación que le hizo la Secretaría de Economía para asistir y participar en los trabajos del Foro Regional de Consulta del T-MEC, lo que se espera que arroje resultados positivos en beneficio de Tamaulipas, la región y en particular de municipios como Reynosa.

¿Cuál es la importancia del T-MEC para la región?

El T-MEC representa una oportunidad significativa para el desarrollo económico de Tamaulipas y su integración en el contexto internacional. La participación activa de líderes locales como Armando Zertuche es crucial para asegurar que las necesidades y oportunidades de la región sean consideradas en las decisiones que se tomen a nivel nacional e internacional.

¿Qué se espera del foro?