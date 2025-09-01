Falta agilidad en las indagatorias, acusan

Un año más ha pasado y la situación respecto al tema de desaparecidos en la ciudad de Reynosa continúa sin mejora alguna, expresaron integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas durante la marcha realizada en conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

La desinformación, negligencias y omisiones son los principales obstáculos.

"Seguimos de pie firmes y, pues, lamentablemente vemos que ha sido un año en el cual no hemos visto esas mejoras; lamentablemente seguimos con las mismas omisiones de hace años, con las mismas negligencias de hace años; a estas alturas todavía se les sigue mal informando sobre las 72 horas para poner una denuncia", expresó Edith González Treviño, integrante del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

Destaco que se continúa mal informando a las personas que buscan algún familiar, además de la falta de agilidad en las investigaciones; dijo que no existe algún cambio que realmente apoye en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.

"Vamos a seguir presionando, tanto a las autoridades como a la gente que se atreva a denunciar todas las arbitrariedades de las investigaciones", aseguró González.

Denuncian la falta de comunicación y coordinación en cuanto a la identificación de las víctimas luego de que se cuenta con un cuerpo, osamentas o restos óseos. "Es una crisis forense que ellos mismos han provocado, que ellos mismos han provocado por la falta de coordinación entre ellos, porque realmente hemos visto que no hay coordinación entre lo que es la unidad de investigación en turno y la fiscalía especializada; existe una Hula coordinación, entonces hasta parece que se pelean las carpetas, es una lucha de egos que al final de cuentas nos está afectando a nosotros como familiares de desaparecidos y a las familias que ya localizaron a su familiar y no han sido notificados", explicó Edith.



