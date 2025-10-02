Violento desalojo de colonos

A piedras, palos, bloqueos y quema de llantas fue la manera en que ciudadanos que habitaban la colonia irregular 23 de marzo intentaron evitar ser sacados del sector y destruidas sus viviendas por las autoridades que realizaban el cumplimiento de una orden de restitución de bienes.

La fuerte movilización de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Guardia Nacional y Guardia Estatal, que eran acompañados de maquinaria pesada, se dio minutos después de las 05:00 horas en el boulevard Luis Donaldo Colosio, que se detuvo en la colonia 23 de Marzo, situada al suroriente de la ciudad.

Tras las acciones de las autoridades que despertaron a los residentes del sector, quienes, como respuesta al despliegue policiaco, realizaron bloqueos en el boulevard Luis Donaldo Colosio en ambos sentidos y bloqueos en las diversas calles para ingresar a dicha colonia para evitar el acceso a las autoridades.

Las autoridades intentaron un primer ingreso a la colonia para llevar a cabo las diligencias con la maquinaria pesada, pero tras un intercambio de agresión con piedras y confrontamiento con algunos ciudadanos lesionados y uniformados, las autoridades se dieron al intento de ingresar y solicitar refuerzos.

A eso de las 09:00 horas, las autoridades realizaron el segundo ingreso por diversas calles, por lo que ciudadanos intentaron evitar el ingreso confrontando a las autoridades con piedras, palos y agresiones físicas. Tras la disputa entre ciudadanos con autoridades, los agentes investigadores realizaron la detención de al menos diez personas que fueron trasladadas a la delegación de la unidad en turno.

Los presuntos antimotines de las autoridades podrían ser empleados de una empresa de seguridad privada debido a las leyendas de los escudos.

Después de varios minutos de confrontamiento, los ciudadanos no pudieron evitar el ingreso de la maquinaria pesada que a su paso destruía algunas bardas de madera y los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas que realizaban las diligencias correspondientes.

Después de varias horas de dispuesta, las autoridades lograron ingresar a la colonia 23 de Marzo a demoler las viviendas.

A DETALLE: