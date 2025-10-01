Estalla violencia: chocan policías y colonos en la 23 de Marzo

Varias personas resultaron lesionadas y descalabradas al enfrentarse con las fuerzas de seguridad en un intento de impedir que fueran destrozados sus hogares construidos con gran esfuerzo.

Alrededor de las 5:30 de la mañana se realizó una fuerte movilización por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Guardia Estatal y Guardia Nacional en el bulevar Luis Donaldo Colosio de La Colonia 23 de Marzo, personal realizaría una orden de restitución y recuperación del predio.

Tras dichas acciones los residentes del sector realizaron bloqueos en el bulevar y las calles para intentar impedir el ingreso de las autoridades a la colonia denominada 23 de Marzo, la cual había sido presuntamente invadida desde hace algunos años por lo cual el día de hoy se giró la orden de recuperación y restitución del predio.

Tras las acciones de las autoridades, residentes defendieron su patrimonio a piedras y palos intentando evitar que las autoridades con maquinaria pesada destruyeran sus viviendas.

Los resultados no se hicieron esperar y se reportan varias personas heridas y otras más arrestadas. (Noticia en desarrollo)







