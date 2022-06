Desairan clases de regularización

La mayoría de las escuelas en Reynosa no tienen clases de regularización, docentes reconocen que matemáticas y español son las más conflictivas.

Por ello se citan a clases a los grupos completos.

Aunque otros debido a contagios de Covid-19 concluyeron actividades desde el pasado viernes, y ahora solo están con temas de recreación o administrativos.

Tal es el caso de la secundaria 44 Ciencia y Progreso. "Nosotros no estamos aplicando estas clases, porque desde que retomamos lo presencial usamos los métodos de reforzamiento, vimos las áreas de oportunidad de cada alumno y se trabajo en ello, podríamos decir que incluso en esta semana ya no hay clases, que solo estamos en una jornada deportiva", señaló el director Alfonso Wong Moreno.

Por el momento el Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) no cuenta con un panorama de cuántas escuelas si aplican las clases de regularización.

La instrucción de la SET era que desde el pasado lunes 27 de junio y hasta el próximo 1 de julio se citaran exclusivamente a clases, a los menores de primaria y secundaria con algún tío de rezago.

De manera general los profesores en Reynosa han reportado que las materias de español y matemáticas son las complicadas para los alumnos.

Al respecto, el director de la primaria Mexicanos Ilustres de la colonia Villa Diamante, reconoció que entre quinto y sexto grado tienen al menos 24 menores en esta situación. "En quinto grado tenemos ocho hombres y siete mueres y en lo que corresponde a sexto son seis hombres y tres mujeres, no son alumnos reprobados, son los que todavía no han consolidado conocimientos, por ejemplo en matemáticas hablamos del cálculo mental y razonamiento, en español on problemas de comprensión lectora", señaló José Ángel Cumpean Tovar.