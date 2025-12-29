Escasean medicinas en el IMSS e ISSSTE

El desabasto de algunos medicamentos en las instituciones médico oficiales, viene a lesionar la economía de los trabajadores, porque estos al no haber las medicinas en esos lugares, las tienen que comprar en las farmacias particulares al precio que se las vendan.

"Creo el problema de la falta de medicamentos, ya sea uno u otro, es algo que se vive en el día a día en todos y cada uno de los hospitales de gobierno y pues eso es algo que preocupa sobremanera sobre todo a la gente que no cuenta con muchos recursos económicos", dijo Cosme Rodríguez, secretario general de la Sección 5 de Albañiles.

¿Cómo afecta el desabasto de medicamentos a los pacientes?

Hasta donde se sabe, lo único que sí está garantizada es la consulta médica, pero de ahí a que los fármacos todos que les recetan a la gente, se los entreguen, pues no.

Este tipo de situaciones y fallas en el abasto de medicamentos que incluye al IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, entre otros más, es algo que viene ocurriendo desde hace algunos años.

Acciones de la autoridad ante la falta de medicamentos

Lo que obliga a la gente a tener que comprar en farmacias particulares lo que les recetan los médicos de los hospitales oficiales, porque no queda otra alternativa.

La gente tiene que conseguir de una u otra forma las medicinas para curar sus males aunque en ocasiones tengan que hacer grandes sacrificios para poder comprarlas, pues hay algunas que cuestan hasta miles de pesos, lo que viene a lesionar gravemente la economía sobre todo de los trabajadores que menos ganan por la faena que realizan, puntualizó el líder sindical.

Impacto en la economía de los trabajadores por el desabasto

Otros de los medicamentos que sufren desabasto son los utilizados por los pacientes con problemas prostáticos.