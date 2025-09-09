Advierten el riesgo de desabasto de alimentos

Ante el bloqueo que realizan los agricultores de Tamaulipas exigiendo un precio justo para la comercialización del sorgo, se generan afectaciones a las cadenas de importación y exportación de productos en la región y, aunque por el momento sólo es demora en la entrega de productos, de mantenerse los bloqueos la situación podría escalar a incrementos en precios y desabasto de alimentos, frutas, verduras y cárnicos.

Desafortunadamente esto de los bloqueos ya se ha vuelto un deporte nacional, con razón o sin razón se hacen bloqueos en todo el país¨ Santiago González Cavazos Representante de la Central de Abastos

COSTOS INCALCULABLES

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos local, comentó que los costos que se están teniendo son incalculables y afecta tanto para los importadores como para los exportadores de frutas, verduras y para la industria maquiladora, importación y exportación de productos de materias primas y de productos terminados.

"Desafortunadamente, esto de los bloqueos ya se ha vuelto un deporte nacional; con razón o sin razón se hacen bloqueos en todo el país y esto a consecuencia de que hay una impunidad tanto para los que están afectando; no hay consecuencias de los daños que ellos puedan hacer. Sí pueden haber causas muy justificadas, muy justificables en un momento dado, lo que no se vale es que afecten a terceros. Está el derecho de manifestación sin ningún problema, pero a veces ya esa manifestación no sólo se convierte en daños a terceros, a veces se convierte en vandalismo y cosas de ese tipo; ojalá y que las autoridades tomaran las medidas adecuadas respetando los derechos de cada quién", dijo.

El lunes se realizó bloqueo en el Puente Internacional Reynosa-Pharr, pero posterior, este martes se apostaron en la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, en el tramo mejor conocido como "Y", por donde pasa producción nacional que viene del interior del país, sobre todo en temporada de frutas como aguacate, limón, piña y sandía, productos que atraviesan estos corredores para llegar a diferentes destinos.

"Aquí en la central de abastos llevamos un retraso más o menos de 24 horas que fue el día de ayer, eso definitivamente va a retrasar la llegada oportuna de los productos, sin que esto se convierta en un caos, es un pequeño retraso que, no pasa nada, pero sí de continuar estos paros, sí puede llegar a ocasionar que se incrementen los costos, que empecemos a tener problemas de desabastos si no se llega a tener unas medidas adecuadas", recalcó.

La central de abastos local maneja aproximadamente 3 mil toneladas mensuales entre frutas, verduras y cárnicos, por lo que cada día de retraso genera incertidumbre.

El vocero de la Central de Abastos local señaló que, aunque la situación podría ser absorbida entre transportistas y comerciantes por un periodo de 24 a 48 horas, de prolongarse los bloqueos, se podrían reflejar en los precios de los alimentos y generar escasez en mercados locales y fronterizos.

"Ahorita son retrasos esperemos que eso no se convierta en una crisis, si por ejemplo no dejan pasar los tráileres que traen tiempo de entrega, pueden tener rechazos en Estados Unidos va a perder mucho producto, en fin, son unas situaciones muy complicadas y todo esto derivado de los bloqueos de los señores agricultores que probablemente en parte sí tengan razón porque muchas veces están vendiendo abajo del costo y sí requieren apoyo del Gobierno Federal", dijo.

González Cavazos, explicó que esperan que el Gobierno Federal resuelva mediante el diálogo el problema con los agricultores

"A lo mejor 24 horas 48 horas los puede absorber entre el transportista y el comerciante, pero ya más a la larga sí podría llegar a aterrizar en precios", apuntó.