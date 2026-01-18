Refuerzan cultura de los derechos humanos

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los derechos que tienen los docentes y alumnos dentro del entorno educativo, personal de Derechos Humanos Internacional, realizó una visita al Bachillerato Militarizado del Gobierno del Estado en Reynosa.

El recorrido fue encabezado por Elofanes Bellin Malaga, Presidente Nacional y se explicó que esta actividad surgió ante situaciones en las que algunos padres de familia manifiestan inconformidades y recurren a instancias externas sin conocer plenamente los derechos y responsabilidades de cada una de las partes.

Acciones de Derechos Humanos Internacional en Reynosa

Explicaron que ante estos casos, se mantiene una postura respetuosa y abierta al diálogo, aunque no siempre existe disposición para comprender el reglamento interno y la disciplina que caracteriza a este tipo de instituciones.

El recorrido permitió constatar el modelo formativo del Bachillerato Militarizado, donde se prioriza la disciplina, el respeto y la formación integral del alumnado.

Detalles sobre la formación en el Bachillerato Militarizado

Los integrantes de Derechos Humanos Internacional, señalaron que la visita tuvo como propósito de conocer el tipo de formación y el compromiso del plantel con la educación.

El Bachillerato Militarizado de Reynosa, combina materias de un bachillerato tecnológico con asignaturas propias de la formación militar, liderazgo, supervivencia, primeros auxilios, entre otros.