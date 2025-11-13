Derecho de vía de Pemex es ya un nido de alimañas

Un derecho de vía ubicado sobre el Bulevar Miguel Alemán en la colonia La Cañada de la ciudad de Reynosa, el cual pertenece a Petróleos Mexicanos; denuncian vecinos, se encuentra ya bastante descuidado, al grado de convertirse en un riesgo sanitario para las familias que habitan a los alrededores.

Señalan que el lugar se ha infestado de animales ponzoñosos, como roedores, serpientes e incluso tarántulas, los cuales, buscando un sitio más fresco y alimento, cruzan la vialidad para alojarse en los patios e incluso dentro de las viviendas.

"Mi vecina ha matado tarántulas adentro de su casa, nosotros tenemos aquí una plaga de ratones, también las tres estamos compitiendo; se meten por aquí por la puerta de enfrente y, pues, estamos bien mortificadas porque no es justo que estemos pasando esto si pueden mandar limpiar". Expresó Mónica Salazar, vecina afectada.

Dijo que los reportes se han realizado en repetidas ocasiones; sin embargo, la respuesta de autoridades municipales es que dicha limpieza corresponde a Petróleos Mexicanos. "Ya tenemos mucho tiempo de estarnos quejando; les pedimos de la manera más atenta a quien corresponda que pongan manos a este problema", concluyó Salazar.



