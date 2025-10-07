Participan alumnos del CETIS 71 en encuentro

Un total de 115 estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 71 partió rumbo al municipio de Tampico, para participar en la etapa estatal del VIII Encuentro Nacional Deportivo de la DGETI 2025, que se desarrollará del 6 al 8 de octubre.

Acompañados por sus entrenadores y docentes, los jóvenes deportistas representarán a su institución en diversas disciplinas, entre ellas fútbol femenil y varonil, voleibol femenil y varonil, béisbol, tochito femenil, ajedrez y atletismo.

Cada equipo se ha preparado para llegar en óptimas condiciones a esta importante competencia que reúne a estudiantes de todo el estado.

Martha Reyna Martínez, directora del plantel, despidió al contingente que estará participando en dicho encuentro.