Participan alumnos del CETIS 71 en encuentro

Un total de 115 estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios 71 partió rumbo al municipio de Tampico, para participar en la etapa estatal del VIII Encuentro Nacional Deportivo de la DGETI 2025, que se desarrollará del 6 al 8 de octubre.
Acompañados por sus entrenadores y docentes, los jóvenes deportistas representarán a su institución en diversas disciplinas, entre ellas fútbol femenil y varonil, voleibol femenil y varonil, béisbol, tochito femenil, ajedrez y atletismo.
Cada equipo se ha preparado para llegar en óptimas condiciones a esta importante competencia que reúne a estudiantes de todo el estado.
Martha Reyna Martínez, directora del plantel, despidió al contingente que estará participando en dicho encuentro.
El encuentro deportivo de la DGETI es un espacio que promueve la disciplina, la sana competencia y los valores del deporte entre los jóvenes estudiantes de nivel medio superior.